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        Erkek hemşire, mesai arkadaşı kadın hemşirenin evinde ölü bulundu

        SİVAS'taerkek hemşire Hilmi Tunahan Tosun (32), mesai arkadaşı olan kadın hemşire E.C.'nin evinde ölü bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:40
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        Erkek hemşire, mesai arkadaşı kadın hemşirenin evinde ölü bulundu
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        SİVAS'taerkek hemşire Hilmi Tunahan Tosun (32), mesai arkadaşı olan kadın hemşire E.C.'nin evinde ölü bulundu. 

        Olay saat 17.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 7'inci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakımda görev yapan Hilmi Tunahan Tosun (32) aynı birimde çalışan kadın hemşire arkadaşı E.C.'nin evine gitti. Hasta olduğu öğrenilen Tosun, iddiaya göre kendisine serum taktıktan sonra uyudu. Başka bir odada uyuyan arkadaşı E.C ise bir süre sonra Tosun'un uyuduğu odaya gitti. Arkadaşı Hilmi Tunahan Tosun'u hareketsiz halde olduğunu gören ve uyandıramayan E.C., durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tosun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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