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        Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

        SİVAS'tayüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 11:30
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        Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
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        SİVAS'tayüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

        Kentte son günlerde etkili olan soğuk havayla birlikte Koyulhisar ilçesine 44 kilometre uzaklıktaki 1788 rakımlı Kızılelma köyü kar yağışıyla beyaza büründü. Gece saatlerinde etkili olan kar, bölgede 10 santimetreyi buldu. Köydeki çam ağaçlarıyla kaplı orman, beyaz örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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