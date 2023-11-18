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        Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, direk ile park halindeki araçlara çarptı

        SİVAS'taMetin Polat'ın fren yerine gaza bastığı otomobil, yoldan çıkıp park halindeki iki araca ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Polat yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:40
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        Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, direk ile park halindeki araçlara çarptı
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        SİVAS'taMetin Polat'ın fren yerine gaza bastığı otomobil, yoldan çıkıp park halindeki iki araca ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Polat yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Toptancılar Sitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Metin Polat, 58 ADC 764 plakalı otomobille seyir halindeyken trafik yoğunluğu nedeniyle güzergah değiştirmek istedi. Ancak bu sırada Polat´ın, fren yerine gaza basınca kontrolünü kaybetti.ği otomobil, yan yola geçip park halindeki hafif ticari araç ve otomobil ile aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Polat, sağlıkçıların müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Park halindeki iki araçta ve aydınlatma direğinde hasar oluşan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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