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        Sivas'ta hafif ticari araç, devrildi: 3 yaralı

        SİVAS'tayağışnedeniyle şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:48 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:50
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        Sivas'ta hafif ticari araç, devrildi: 3 yaralı
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        SİVAS'tayağışnedeniyle şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Bulut (30) idaresindeki 65 LE 450 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Nurullah Bulut (24) ve Emrah Bulut (26) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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