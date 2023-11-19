Sivas'ta hafif ticari araç, devrildi: 3 yaralı
SİVAS'tayağışnedeniyle şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaralandı.
SİVAS'tayağışnedeniyle şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Koyulhisar ilçesi Yukarıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Bulut (30) idaresindeki 65 LE 450 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Nurullah Bulut (24) ve Emrah Bulut (26) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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