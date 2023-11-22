Sivas´ta 2 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

SİVAS'ta,iki katlı binanın birinci katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 36´ncı Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın birinci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi kapladı. Evden dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Hasan Hüseyin Demir´in (56) cezaevinde olduğu ve bu yüzden de evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.