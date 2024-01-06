Hastane inşaatında çıkan yangında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsü içinde yapımı devam eden hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Bu sırada inşatta mahsur kalan 5 işçi, itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle kurtarıldı.

SCÜ kampüsü içinde yapımı devam eden hastanenin bodrum katında saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yalıtım malzemelerinden çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan dolayı hastane inşaatının 4´ncü katında bulunan 5 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı. Yangın ise, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.