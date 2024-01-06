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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yeni hastane inşaatında çıkan yangında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:53
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü
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        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) yeni hastane inşaatında çıkan yangında mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı.

        CÜ kampüsünde inşaatı süren yeni üniversite hastanenin bodrum katındaki yalıtım malzemelerinin henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yoğun duman nedeniyle hastane inşaatının 4'ncü katında mahsur kalan 5 işçi, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı.

        Yangın, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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