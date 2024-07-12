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        Uzmanından 'yıldırım' uyarısı: Yüzüstü yatan, ağaç altına sığınanın şansı yok

        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Öğretim Üyesi Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:25 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:30
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        Uzmanından 'yıldırım' uyarısı: Yüzüstü yatan, ağaç altına sığınanın şansı yok
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        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi’nden (SCÜ) Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, son zamanlarda sıklıkla görülen ve ölümlere yol açan yıldırım düşmesine ilişkin uyarılarda bulundu. Dr. Fatih Kartal, "Hava raporlarını ve tahminlerini ciddi oranda takip etmemiz lazım. Eğer arazide yakalandıysak çök ve kapan yapmamız lazım. Bazı insanlar toprağa yüzüstü yatıyor. Bu doğru bir mantık değildir. Çünkü elektrik yüküne daha çok maruz kalıyor ve ciddi boyutta ölüm riski daha da artıyor. Havanın kötü olduğu durumlarda ağaç altlarına sığınan insanlar, yıldırıma direkt maruz kalıyor. Kapalı ortamlar tercih edilmelidir. Bunların hepsi biraz da o anda telaşa kapılıp ne yapacağımızı bilmemekten kaynaklanıyor" dedi.

        Küresel ısınma nedeniyle son günlerde artan yıldırım düşmesi vakaları, can ve mal kayıplarına neden oluyor. SCÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, yıldırım hakkında uyarılarda bulunurken, açık alanda yıldırıma maruz kalınması durumunda alınacak önlemlerle ilgili bilgi verdi. Yıldırım düşmesi olaylarının arttığını ve iklim değişikliği kaynaklı olduğunu belirten Dr. Kartal, "Özellikle son zamanlarda yıldırım vakalarında ciddi oranda artış olduğunu görüyoruz. Artan yıldırım vakalarının beşeri anlamda insanlara ve diğer canlılara ciddi zararlar verdiğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda sürüler halinde yayılan hayvanlara yıldırım çarpması neticesinde öldüğü haberlerini gördük. Günümüzde tarlada çalışan çiftçimizin, çobanlarımızın can kayıplarını görüyoruz. Yıldırım ciddi boyutta açık alanlara sirayet ediyor ve kendisini hissettiriyor. Bundan kaynaklı son zamanlarda can kayıpları oluyor" dedi.

        'ÇÖK VE KAPAN YAPMAMIZ LAZIM'

        Yıldırımın bir doğa olayı olduğunu, gerekli tedbirlerin alınması durumunda can ve mal kayıplarının azalacağını söyleyen Dr. Fatih Kartal, şöyle konuştu:

        "Özellikle dışarıda, açık alanlarda çalışan insanlarımızın yıldırımlı havalarda dışarıda olmaması lazım. Yıldırımın sadece açık ortamlarda da değil, evlerimizin penceresinin önünden dahi çarpma olasılığı yüksektir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Hava raporlarını ve tahminlerini ciddi oranda takip etmemiz gerekir. Eğer arazide yakalandıysak çök ve kapan yapmamız lazım. Bazı insanlar toprağa yüzüstü yatıyor. Bu doğru bir mantık değildir. Çünkü elektrik yüküne daha çok maruz kalıyor ve ciddi boyutta ölüm riski daha da artıyor. Havanın kötü olduğu durumlarda ağaç altlarına sığınan insanlar, yıldırıma direkt maruz kalıyor. Kapalı ortamlar tercih edilmelidir. Bunların hepsi biraz da o anda telaşa kapılıp ne yapacağımızı bilmemekten kaynaklanıyor. Bu yüzden yıldırıma maruz kaldığımız süre içerisinde kesinlikle hedef küçültüp mümkün mertebede toprakla temasımızı azaltmamız lazım. Topraklama neticesinde vücut o elektriği alıp insanlarda can ve mal kayıplarına sebep olabiliyor.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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