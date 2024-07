Uzmanından 'yıldırım' uyarısı: Yüzüstü yatan, ağaç altına sığınanın şansı yok

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi’nden (SCÜ) Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, son zamanlarda sıklıkla görülen ve ölümlere yol açan yıldırım düşmesine ilişkin uyarılarda bulundu. Dr. Fatih Kartal, "Hava raporlarını ve tahminlerini ciddi oranda takip etmemiz lazım. Eğer arazide yakalandıysak çök ve kapan yapmamız lazım. Bazı insanlar toprağa yüzüstü yatıyor. Bu doğru bir mantık değildir. Çünkü elektrik yüküne daha çok maruz kalıyor ve ciddi boyutta ölüm riski daha da artıyor. Havanın kötü olduğu durumlarda ağaç altlarına sığınan insanlar, yıldırıma direkt maruz kalıyor. Kapalı ortamlar tercih edilmelidir. Bunların hepsi biraz da o anda telaşa kapılıp ne yapacağımızı bilmemekten kaynaklanıyor" dedi.

Küresel ısınma nedeniyle son günlerde artan yıldırım düşmesi vakaları, can ve mal kayıplarına neden oluyor. SCÜ Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, yıldırım hakkında uyarılarda bulunurken, açık alanda yıldırıma maruz kalınması durumunda alınacak önlemlerle ilgili bilgi verdi. Yıldırım düşmesi olaylarının arttığını ve iklim değişikliği kaynaklı olduğunu belirten Dr. Kartal, "Özellikle son zamanlarda yıldırım vakalarında ciddi oranda artış olduğunu görüyoruz. Artan yıldırım vakalarının beşeri anlamda insanlara ve diğer canlılara ciddi zararlar verdiğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda sürüler halinde yayılan hayvanlara yıldırım çarpması neticesinde öldüğü haberlerini gördük. Günümüzde tarlada çalışan çiftçimizin, çobanlarımızın can kayıplarını görüyoruz. Yıldırım ciddi boyutta açık alanlara sirayet ediyor ve kendisini hissettiriyor. Bundan kaynaklı son zamanlarda can kayıpları oluyor" dedi.