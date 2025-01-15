Sivas'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 3 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Çalınan büyükbaş hayvanlar da sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.