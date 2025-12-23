Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:09
        Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı 3 takımlı turnuva ile tamamladı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

        Özbelsan Sivasspor ile Bandırmaspor, 27 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

