Şarkışla'da "Yerli Malı Haftası" kapsamında sergi açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında sergi açıldı.

Şarkışla Milli Egemenlik İlkokulu 2/C sınıfı tarafından hazırlanan serginin açılışı, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanvekili Metin Samyeli ve ilçe protokolü tarafından gerçekleştirildi.

Şahan, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, yerli ve milli üretim bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Sınıf öğretmeni Mehmet Kılıç ise amaçlarının öğrencilerde farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Kılıç, haftası kapsamında klişe etkinliklerin dışına çıkarak, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji alanında geldiği noktayı çocuklara göstermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bu doğrultuda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iletişime geçtiklerini anlatan Kılıç, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN, MKE AŞ, TUSAŞ ve ASFAT’tan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.