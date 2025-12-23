Şarkışla'da "Yerli Malı Haftası" kapsamında sergi açıldı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında sergi açıldı.
Şarkışla Milli Egemenlik İlkokulu 2/C sınıfı tarafından hazırlanan serginin açılışı, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanvekili Metin Samyeli ve ilçe protokolü tarafından gerçekleştirildi.
Şahan, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, yerli ve milli üretim bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.
Sınıf öğretmeni Mehmet Kılıç ise amaçlarının öğrencilerde farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.
Kılıç, haftası kapsamında klişe etkinliklerin dışına çıkarak, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji alanında geldiği noktayı çocuklara göstermeyi hedeflediklerini ifade etti.
Bu doğrultuda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iletişime geçtiklerini anlatan Kılıç, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN, MKE AŞ, TUSAŞ ve ASFAT’tan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.
Projeye destek veren kurum temsilcilerine teşekkür eden Kılıç, "Çocuklarımızın 'Büyüyünce ne olacaksınız?' sorusuna farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçladık. Yerli ve milli ürünlerimizle bizleri gururlandıran tüm kurum ve kuruluşlara, verdikleri destekten dolayı sınıfım, okulum ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri projeler çocuklarımız için bir ışık olacak." dedi.
Sergide, yerli ve milli teknoloji ürünlerini tanıtıcı görseller ve materyaller yer aldı.
