Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Şarkışla'da "Yerli Malı Haftası" kapsamında sergi açıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkışla'da "Yerli Malı Haftası" kapsamında sergi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında sergi açıldı.

        Şarkışla Milli Egemenlik İlkokulu 2/C sınıfı tarafından hazırlanan serginin açılışı, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanvekili Metin Samyeli ve ilçe protokolü tarafından gerçekleştirildi.

        Şahan, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek, yerli ve milli üretim bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

        Sınıf öğretmeni Mehmet Kılıç ise amaçlarının öğrencilerde farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

        Kılıç, haftası kapsamında klişe etkinliklerin dışına çıkarak, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji alanında geldiği noktayı çocuklara göstermeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Bu doğrultuda çeşitli kurum ve kuruluşlarla iletişime geçtiklerini anlatan Kılıç, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, ROKETSAN, MKE AŞ, TUSAŞ ve ASFAT’tan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

        Projeye destek veren kurum temsilcilerine teşekkür eden Kılıç, "Çocuklarımızın 'Büyüyünce ne olacaksınız?' sorusuna farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçladık. Yerli ve milli ürünlerimizle bizleri gururlandıran tüm kurum ve kuruluşlara, verdikleri destekten dolayı sınıfım, okulum ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Bu ve benzeri projeler çocuklarımız için bir ışık olacak." dedi.

        Sergide, yerli ve milli teknoloji ürünlerini tanıtıcı görseller ve materyaller yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!

        Benzer Haberler

        Sivas Numune Hastanesi İnme Merkezi hizmet vermeye başladı
        Sivas Numune Hastanesi İnme Merkezi hizmet vermeye başladı
        Sivas'taki 2 köy, 12 yıl sonra mahkeme kararıyla yeniden belde oldu
        Sivas'taki 2 köy, 12 yıl sonra mahkeme kararıyla yeniden belde oldu
        Sivas İl Müftüsü Limon, Ulaş ilçesini ziyaret etti
        Sivas İl Müftüsü Limon, Ulaş ilçesini ziyaret etti
        Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Bandırma hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Bandırma hazırlıklarına başladı
        Sivas'ta karla mücadele hazırlıkları tamamlandı, ekipler yağışı beklemeye b...
        Sivas'ta karla mücadele hazırlıkları tamamlandı, ekipler yağışı beklemeye b...