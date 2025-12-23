Habertürk
        Sivas İl Müftüsü Limon, Ulaş ilçesini ziyaret etti

        Sivas İl Müftüsü Limon, Ulaş ilçesini ziyaret etti

        Sivas Müftüsü Hasan Limon, Ulaş ilçesinde temaslarda bulundu.

        Giriş: 23.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:17
        Sivas İl Müftüsü Limon, Ulaş ilçesini ziyaret etti
        Sivas Müftüsü Hasan Limon, Ulaş ilçesinde temaslarda bulundu.

        Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez ile Belediye Başkanı Turan İlbey'i ziyaret eden Limon, daha sonra Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli'ye ziyarette bulundu.

        Limon, ziyarette ilçede yürütülen din hizmetleri ve müftülük çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ulaş Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an kurslarını da ziyaret eden Limon, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

        Limon, toplantıda din hizmetleri, vaaz ve irşad faaliyetleri ile sosyal etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Toplantıda, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen vekaletle kurban organizasyonu kapsamında görev alan personellere teşekkür belgesi takdim eden Limon, din görevlerine görevlerinde başarılar diledi.

