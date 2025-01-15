Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Şehit ve Gazi Aileleri Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, üniversitede gerçekleştirilen törende konuşan SCÜ Rektörü Prof. Dr. Şengönül, şehitlerin emaneti olan ailelerin ve kahraman gazilerin sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve üniversite hastanesi ile diş hekimliği fakültesinin sunduğu hizmetlerden etkin bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla bu protokolü imzaladıklarını belirtti.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ise aziz vatan için canlarını feda eden şehitlerin kıymetli emanetleri olan aileleri ve kahraman gazilerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

Deveci, Cumhuriyet Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri protokolün, şehit ve gazi ailelerine yönelik güçlü bir dayanışma örneği olduğunu ifade etti.

Protokol kapsamında, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nde, şehit aileleri ve gazilere sağlık hizmetlerinde öncelik tanınacak ve işlemleri aynı gün içerisinde hızla sonuçlandırılacak.