Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
E.Ş. (25) yönetimindeki 50 SC 171 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan D.D.Ş. (23), H.Ş. (68), A.Ş. (4) ve F.K. (33) yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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