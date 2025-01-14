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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 21:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 21:17
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        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        E.Ş. (25) yönetimindeki 50 SC 171 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan D.D.Ş. (23), H.Ş. (68), A.Ş. (4) ve F.K. (33) yaralandı.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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