Sivas'ta çarşaf hırsızlığı kamerada

SİVAS’ta bir kadının, küçük yaştaki çocuğu kullanarak apartmanların bahçesine kurutulması için asılan çarşafları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle 26’ncı Sokak’ta meydana geldi. Bir kadın ile çocuk etrafta kimsenin olmadığı sırada bir apartmanın bahçe kapısını kontrol etti. Kilitli kapının açılmaması üzerine kadın sokak üzerinde gözcülük yaparken, çocuk ise apartmanın duvarından atlayarak bahçeye girdi. Apartman sakinlerinin kuruması için ipe astığı çarşafları alan çocuk, sokakta bekleyen kadına verdi. Çarşafları alan kadın ve çocuk daha sonra bölgeden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan incelemelerde kadının, çocuğu kullanarak sokak üzerinde çok sayıda evin bahçesinden çarşaf hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Binada oturanlar, kadından şikayetçi oldu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.