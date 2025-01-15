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        Sivas'ta çarşaf hırsızlığı kamerada

        SİVAS'ta bir kadının, küçük yaştaki çocuğu kullanarak apartmanların bahçesine kurutulması için asılan çarşafları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:00
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        Sivas'ta çarşaf hırsızlığı kamerada
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        SİVAS’ta bir kadının, küçük yaştaki çocuğu kullanarak apartmanların bahçesine kurutulması için asılan çarşafları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle 26’ncı Sokak’ta meydana geldi. Bir kadın ile çocuk etrafta kimsenin olmadığı sırada bir apartmanın bahçe kapısını kontrol etti. Kilitli kapının açılmaması üzerine kadın sokak üzerinde gözcülük yaparken, çocuk ise apartmanın duvarından atlayarak bahçeye girdi. Apartman sakinlerinin kuruması için ipe astığı çarşafları alan çocuk, sokakta bekleyen kadına verdi. Çarşafları alan kadın ve çocuk daha sonra bölgeden hızla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan incelemelerde kadının, çocuğu kullanarak sokak üzerinde çok sayıda evin bahçesinden çarşaf hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Binada oturanlar, kadından şikayetçi oldu.

        Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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