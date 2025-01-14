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        Sivas'ta bir kişi aç kalan kızıl tilkiyi küp şekerle besledi

        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kişi, arazide aç kalan tilkiyi küp şekerle besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:24 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:24
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        Sivas'ta bir kişi aç kalan kızıl tilkiyi küp şekerle besledi
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        Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir kişi, arazide aç kalan tilkiyi küp şekerle besledi.

        Berberlik yapan Serkan Alkan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası dönüşünde karla kaplı arazide bir tilki gördü.

        Aracından inen Alkan, tilkinin kendisine doğru yaklaştığını görünce araçta bulunan küp şekerlerden atmaya başladı.

        Soğuk ve karlı hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, küp şekerlerle beslenmeye çalıştı.

        Alkan, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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