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        Sivas'ta sac yüklü TIR'ın devrilme anı kamerada

        SİVAS'ta sac yüklü TIR'ın devrildiği, sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:54 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:54
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        Sivas'ta sac yüklü TIR'ın devrilme anı kamerada
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        SİVAS’ta sac yüklü TIR’ın devrildiği, sürücünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi’nde meydana geldi. Sinan Aslan’ın kontrolünü yitirdiği 58 AER 652 çekici ve 58 AAE 161 dorse plakalı sac yüklü TIR, devrildi. Kazada araçta sıkışan Aslan yaralanırken, dorsedeki rulo halindeki sacların bir kısmı üç katlı apartmanın bahçe duvarına zarar verip bahçeye düştü. Gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Aslan, Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        TIR, vinçle yoldan kaldırılırken, kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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