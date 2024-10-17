Sivas'ta sac yüklü TIR'ın devrilme anı kamerada

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi’nde meydana geldi. Sinan Aslan’ın kontrolünü yitirdiği 58 AER 652 çekici ve 58 AAE 161 dorse plakalı sac yüklü TIR, devrildi. Kazada araçta sıkışan Aslan yaralanırken, dorsedeki rulo halindeki sacların bir kısmı üç katlı apartmanın bahçe duvarına zarar verip bahçeye düştü. Gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Aslan, Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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