Sivasspor - Hatayspor: 3-2

43'üncü dakikada sağ kanattan Azizbek'in kullandığı köşe vuruşunda uygun durumda Manaj kafa vuruşunu yaptı, kaleci Erce'nin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0.

Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmasında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlılar puanını 11'e yükseltirken konuk Hatayspor 3 puanda kaldı.

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