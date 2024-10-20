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        Sivasspor - Hatayspor: 3-2

        STAT:4 EylülHAKEMLER: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş ElbilNET GLOBAL SİVASSPOR: Nikolic, Murat, Sonko (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:50
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        Sivasspor - Hatayspor: 3-2
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        STAT:4 Eylül

        HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

        NET GLOBAL SİVASSPOR: Nikolic, Murat, Sonko (Dk.82 Poungouras), Camara, Uğur, Koita (Dk68 Balde), Moutousammy (Dk.82 Emrah), Charisis, Rodrigues (Dk. 68 Menig), Pritchard (Dk.10 Azizbek), Manaj

        ATAKAŞ HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet (Dk.72 Kerim), Kilama, Calvo, Cemali, Bamgboye (Dk.58 Fernandes), Görkem, Diack (Dk.58 Recep Burak), Rivas (Dk.85 Bilal), Rui Pedro (D.85 Strandberg), Aboubakar

        GOLLER: Dk.43-73 Manaj, Dk.79 Camara (Sivasspor) - Dk.45+2 Rivas, Dk.62 Calvo (Hatayspor)

        SARI KARTLAR: Manaj (Sivasspor) - Diack (Hatayspor)

        Süper Lig'in 9'uncu hafta karşılaşmasında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlılar puanını 11'e yükseltirken konuk Hatayspor 3 puanda kaldı.

        20'nci dakikada sağ kanattan Murat'ın ortasında ceza alanında Azizbek'in kafa vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

        36'ncı dakikada Uğur'un soldan kullandığı serbest vuruşta savunma ceza alanı dışına uzaklaştırdı. Gelişine Murat'ın kaleye göndermek istediği top yandan auta gitti.

        43'üncü dakikada sağ kanattan Azizbek'in kullandığı köşe vuruşunda uygun durumda Manaj kafa vuruşunu yaptı, kaleci Erce'nin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0.

        45'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues içe doğru kat edip ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Erce topu çelmeyi başardı.

        45+2'de orta alanda Rui Pedro'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Rivas, ceza alnına girerken yerden vuruşunu yaptı, top köşeden filelerle buluştu: 1-1.

        61'inci dakikada sağ kanattan Azizbek arka direğe ortaladı. Koita'nın kafa vuruşunda Erce yakın mesafeden topu kontrol etti.

        62'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan Görkem'in ortaladığı topa arka direkte Calvo kafayla dokundu ve top filelerle buluştu: 1-2.

        70'inci dakikada sol kanattan Azizbek ceza alanına ortaladı, savunmada Cemali topu uzaklaştırmak isterken eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Manaj topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 2-2.

        79'uncu dakikada sağ kanattan Azizbek'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Camara'nın kafa vuruşunda top kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 3-2.

        87'nci dakikada Görkem'in ara pasında Aboubakar'ın yakın mesafeden vuruşunu kaleci Nikoliç çeldi.

        89'inci dakikada Manaj'ın pasında sol çaprazdan Emrah'ın plase vuruşunda kaleci Erce uzandı ve topu köşeden kornere çeldi.

        90'ıncı dakikada soldan Fernandes'in ortasında Standberg kafa vuruşunu yaptı, top üst direkten dışarı çıktı.

        Karşılaşma 3-2 sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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