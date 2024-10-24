Kar yağışı nedeniyle yaylada hayvanlarıyla mahsur kalan besicileri ekipler kurtardı

Kentte, hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkili olmasıyla yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde yaylaların bulunduğu bölgelerdeki yağışla, yollar, ulaşıma kapandı. İlçede Kurşunlu köyü yakınındaki Şaptaş Yaylası'na hayvan otlatmaya çıkan bazı besiciler, kar ve yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Besicilerin yardım istemesi üzerine İl Özel İdare ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışmasıyla yol açıldı ve yaylada mahsur kalan besicilerle yaklaşık 70 küçükbaş, köylerine döndü.

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