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        Parçalanmış bebek cesedini mezardan tilki çıkarmış

        SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebeği gömüldüğü kardeşinin mezarından bir tilkinin kazarak çıkardığı belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:55
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        Parçalanmış bebek cesedini mezardan tilki çıkarmış
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        SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan bebeği gömüldüğü kardeşinin mezarından bir tilkinin kazarak çıkardığı belirlendi.

        Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta 3 Kasım'da uçurum altında cesedi parçalanmış halde bulunan bebek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası Yukarı Tekke Mezarlığı içerisindeki çocuk mezarlığına defnedildi. Olaya ilişkin çalışma yürüten Sivas Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Toplamda 36 güvenlik kamerasından 2 bin 600 saat görüntü incelemesi yapılarak şüpheli hal ve hareketleri olan kişiler belirlenerek, bilgileri alındı.

        CESEDİN YERİNDE OLMADIĞI ANLAŞILDI

        İncelemede, bebeğin doğum sırasında hayatını kaybettiği, 16 Ekim'de Mezarlıklar Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ailesi tarafından Şehitlik Caddesi, Garnizon Şehitliği karşısında bulunan eski çocuk mezarlığına, 2010 yılında hayatını kaybeden 10 aylık kardeşi Y.E.A.'nın yanına defnedildiği belirlendi. Baba M.A.'nın gözetiminde yapılan kazıda bebeğin cesedinin yerinde olmadığı tespit edildi. İnceleme sonucunda 70 santimetre derinliğe gömülen bebeği, bulunduğu yerden bir tilkinin çıkardığı ve sonrasında başka bir bölgeye taşıdığı belirlendi. Yukarı Tekke Mezarlığı'nın dağlık alana yakın olması nedeni ile geceleri bölgeye tilkilerin sıklıkla geldiği öğrenildi.

        MEZAR TAŞI, 3'ÜNCÜ KEZ DEĞİŞTİ

        Cesedi tilki tarafından çıkarılan ve yeni çocuk mezarlığına defnedilen bebeğin mezar tahtasına ilk olarak 'Melek bebek kimsesiz' yazıldı. Daha sonra kalp şeklinde değiştirilen mezar taşına, 'Cennetin günahsız gülü' yazıldı. Ailenin isteği ile bebeğin son gömüldüğü yerde kalmasına karar verilirken, mezar taşı da 3'üncü kez değiştirildi. Mezar taşına son olarak 'Bebek Arslan' yazıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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