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        Kangal köpeğiyle kayak yaptı

        SİVAS'ta yaşayan Burak Durak'ın, Kangal köpeğiyle yaptığı kayak, renkli görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:40
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        Kangal köpeğiyle kayak yaptı
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        SİVAS’ta yaşayan Burak Durak'ın, Kangal köpeğiyle yaptığı kayak, renkli görüntüler oluşturdu.

        Merkeze bağlı Durdulu köyünde yaşayan Burak Durak, küçük yaşlardan itibaren beslediği ve 'Memati' adını verdiği Kangal köpeğiyle kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Kış şartlarına dayanıklılığıyla bilinen Kangal köpeğine bağladığı ipi, yarısını kestiği plastik mazot bidonuna bağlayan Durak, köy içerisinde kayak yaptı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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