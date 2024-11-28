Kangal köpeğiyle kayak yaptı

Merkeze bağlı Durdulu köyünde yaşayan Burak Durak, küçük yaşlardan itibaren beslediği ve 'Memati' adını verdiği Kangal köpeğiyle kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Kış şartlarına dayanıklılığıyla bilinen Kangal köpeğine bağladığı ipi, yarısını kestiği plastik mazot bidonuna bağlayan Durak, köy içerisinde kayak yaptı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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