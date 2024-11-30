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        Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

        SİVAS'ta kar yağışının önceki yıllara göre daha erken yağması nedeniyle Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu erken açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:59 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:05
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        Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı
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        SİVAS'ta kar yağışının önceki yıllara göre daha erken yağması nedeniyle Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu erken açıldı.

        Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak sezonu erken başladı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi geçtiği merkezde sezonun ilk gününde acemi ve profesyonel pistlerde yoğunluk oluştu. Acemi pistinde kızaklarla kayan çocuklar keyifli vakit geçirdi.

        Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, geçen yıl kayak sezonunu ancak yıl başında açabildiklerini belirterek, "Türkiye'nin parlayan yıldızlarından birisi olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Türkiye'de kayak sezonunu açan ilk tesislerden birisi. Bugün itibarıyla hizmete açmış bulunmaktayız. Kasım ayında sezonu açmak bizi de sevindirdi" dedi.

        '120 GÜN HİZMET VERMEYİ BEKLİYORUZ'

        Altun, bu dönemde en az 120 gün hizmet vermeyi beklediklerini anlatarak, "Açıldığımız günden bu yana Türkiye’nin en ekonomik ve en modern kayak merkezi olmayı amaçladık. Bu noktada fiyat politikamızı belirlerken mutlak sürdürülebilirliği amaçlayan çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'deki en ekonomik kayak merkezi olma özelliğini korumaktayız. Tüm kayakseverleri bekliyoruz. Yeni yatırımlarımızda birlikte konaklama sayısı 300 yatak civarında, buz pistimiz bungalov evlerimiz var. Herkesi merkezimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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