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        Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

        SÜPER Lig'in 15'inci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:59 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:05
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        Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
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        SÜPER Lig’in 15’inci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

        Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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