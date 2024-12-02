Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
SÜPER Lig'in 15'inci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
SÜPER Lig’in 15’inci haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, 2 günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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