Sivas'ta kar yağışı

SİVAS'ta bir haftadır etkili olan soğuk havanın ardından öğle saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarının son bir hafta sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta, öğle saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Etkisini artıran kar yağışı nedeni ile kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Kar yağışını fırsat bilenler kent meydanında cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da kartopu oynadı. Kar yağışının bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.