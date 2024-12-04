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        Sivas'ta kar yağışı

        SİVAS'ta bir haftadır etkili olan soğuk havanın ardından öğle saatlerinde kar yağışı yeniden başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:10 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:15
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        Sivas'ta kar yağışı
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        SİVAS'ta bir haftadır etkili olan soğuk havanın ardından öğle saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Yoğun kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

        Hava sıcaklıklarının son bir hafta sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta, öğle saatlerinde kar yağışı yeniden başladı. Etkisini artıran kar yağışı nedeni ile kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu. Kar yağışını fırsat bilenler kent meydanında cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektirirken, bazıları da kartopu oynadı. Kar yağışının bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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