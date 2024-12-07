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        Galatasaray Sivas'ta; taraftar az kalsın Osimhen'i sakatlıyordu

        SÜPER Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda yarın Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 18:06 Güncelleme: 07.12.2024 - 18:10
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        Galatasaray Sivas'ta; taraftar az kalsın Osimhen'i sakatlıyordu
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        SÜPER Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda yarın Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi. Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen'in üzerine doğru devrildi.

        Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu. Sarı kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Victor Osimhen’e sevgi gösterisinde bulunmak isteyen taraftarların hamle yapması sonucu koruma bariyerleri Osimhen’in üzerine doğru devrildi. Son anda polisler bariyerin Osimhen’in ayağına düşmesini engelledi. Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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