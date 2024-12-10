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        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

        SİVAS'ta 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Marka hakkına tecavüz' suçlarından aranması olan Alperen Kutluksaman (29) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:42 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:45
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        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
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        SİVAS'ta 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Marka hakkına tecavüz' suçlarından aranması olan Alperen Kutluksaman (29) tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından 'Cumhurbaşkanına hakaret, 'Marka hakkına tecavüz' gibi suçlardan aranması bulunan Alperen Kutluksaman’ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kutluksaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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