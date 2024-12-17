Yağdonduran Tüneli, sürücülerin kış kabusunu bitirdi

SİVAS-Malatya kara yolunun 55'inci kilometresinde yer alan ve kış aylarında özellikle ağır tonajlı araç sürücülerine zor anlar yaşatan 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde, kısa süre önce hizmete giren tünel, kış kabusunu bitirdi.

Ulaş ve Kangal ilçeleri arasında yer alan 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi’nde, yıllarca kış aylarında bölgeden geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede kış aşlarında yaşanan trafik çilesini bitirmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Yağdonduran Tüneli'nin çalışmalarına 2016 yılında başlandı. Uzaktan kontrollü yangın söndürme de dahil son teknoloji ile donatılan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli, 2024 yılında tamamlanarak hizmete girdi. Tünelin açılmasıyla eski geçide kıyasla mevcut yol da 2 kilometre kısaldı. Kış döneminde sık sık kapanan, araçların yolda kalmasına ve kazalara neden olan bölgenin alt kısmına inşa edilen tünel, güzergahta yük ve yolcu taşımacılığı yapanları da memnun etti. Sürücüler, eskiden kış dönemi kendileri için çileye dönüşen Yağdonduran Geçidi'nin, yeni yapılan tünel sayesinde konforlu bir geçiş imkanı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki karayolları ekiplerinin de iş yükü azaldı.