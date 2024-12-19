Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Demir doğramacı, hurda malzemelerden heykel ve maket yapıyor

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Mehmet Çataltaş (40), çocuk yaşlarda başladığı mesleğine yeni bir boyut kazandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 10:51 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demir doğramacı, hurda malzemelerden heykel ve maket yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Mehmet Çataltaş (40), çocuk yaşlarda başladığı mesleğine yeni bir boyut kazandırdı. İşletmesinde kullandığı atık hurda malzemeleri değerlendiren Çataltaş, bunları heykel ile otomobil, gemi ve helikopter maketlerine dönüştürüyor.

        İlçe merkezinde yaşayan evli, 3 çocuk babası Mehmet Çataltaş, sanayi sitesinde yaklaşık 25 yıldır demir doğrama işiyle uğraşıyor. Çocuk yaşlarda başladığı mesleğin içinde büyüyen Çataltaş, zamanla kendini geliştirip, işletmede kullandığı hurdaya çıkan malzemeleri de değerlendirmeye başladı. Hurdalardan ilk başta heykel yapan Mehmet Çataltaş, elindeki çeşitli malzemeleri de gemi, helikopter, otomobil maketleri olarak tasarladı. Dikiş makinesi parçalarından tüfek, ütüden gemi, yangın tüpünden otomobil maketleri yapan Çataltaş, çalışmalarını işletmesinin bir bölümünde açtığı sanatevinde sergiliyor. Çalışmalar meraklıların da ilgisini çekiyor.

        'GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'

        Tasarıma küçük yaşlarından beri meraklı olduğunu belirten Mehmet Çataltaş, "Biz küçükken oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Azimli olarak başladığım zaman her şeyin en iyisini en güzelini yapıyorum. Burada da elimize geçen veya çalışmalardan kalan hurda malzemeleri değerlendirmek istedim. Dikiş makinelerinden tüfek yaptım. Belki başkası ona 4 teker takar, otomobil yapar ama ben farklı şeyler çıkarmak istedim. Mesela bir ütünün altını gemiye benzettim ve onun üzerinde çalışarak tamamıyla bir gemiye çevirdim. Örneğin atık araç yangın tüpünden bir otomobil yapmayı düşündüm. Keserek ve işleyerek otomobile dönüştürdüm. Yaptıklarımı burada oluşturduğum bir bölümde sergiliyorum. Görenler çok şaşırıyorlar. Dışarıdan gelen vatandaşlar büyük ilgisini çekiyor. Gelip burada fotoğraf çektiriyorlar. Özellikle dışarıya koyduğum heykel, görenlerin ilgisini çekiyor. Onu 8 ay gibi bir sürede yaptım" dedi.

        Mesleğini çok sevdiğini ve bu tür çalışmalar yapmayı da görev haline geçirdiğini anlatan Çataltaş, "Yaklaşık 25 yıldır bu meslekteyim. Boş zamanlarımın tamamı sanayide geçiyor. Burası benim yaşam alanım" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        Gazze ateşkesinde son aşamaya gelindi
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        Beyzanur Kaya'nın öldürülmesinde karar!
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        HTŞ lideri Ahmed eş-Şera, BBC'ye konuştu
        Asgari ücrette kritik gün
        Asgari ücrette kritik gün
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yapay zeka inme tedavisinde çığır açacak
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Bakan Fidan açıklamalarda bulundu
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Fed sonrası altın ve Bitcoin düştü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Fed yılın son faiz kararını açıkladı
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Yemek severlerin savaş alanı!
        Spagetti çocuklar devri
        Spagetti çocuklar devri

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 105'inci yıl dönümünde tören düzenlendi
        Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 105'inci yıl dönümünde tören düzenlendi
        Büyük Önder Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 105. yılı dolayısıyla kentte t...
        Büyük Önder Atatürk'ün Sivas'tan ayrılışının 105. yılı dolayısıyla kentte t...
        Akıncılar'da Yerli Malı Haftası kutlandı
        Akıncılar'da Yerli Malı Haftası kutlandı
        Sivas'ta 39 arıcıya yüzde 75 hibeyle kovan desteği sağlandı
        Sivas'ta 39 arıcıya yüzde 75 hibeyle kovan desteği sağlandı
        Sivas'ta villa inşaatında cam temizlerken düşen kişi öldü
        Sivas'ta villa inşaatında cam temizlerken düşen kişi öldü
        Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı