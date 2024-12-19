Demir doğramacı, hurda malzemelerden heykel ve maket yapıyor

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan demir doğrama ustası Mehmet Çataltaş (40), çocuk yaşlarda başladığı mesleğine yeni bir boyut kazandırdı. İşletmesinde kullandığı atık hurda malzemeleri değerlendiren Çataltaş, bunları heykel ile otomobil, gemi ve helikopter maketlerine dönüştürüyor.

İlçe merkezinde yaşayan evli, 3 çocuk babası Mehmet Çataltaş, sanayi sitesinde yaklaşık 25 yıldır demir doğrama işiyle uğraşıyor. Çocuk yaşlarda başladığı mesleğin içinde büyüyen Çataltaş, zamanla kendini geliştirip, işletmede kullandığı hurdaya çıkan malzemeleri de değerlendirmeye başladı. Hurdalardan ilk başta heykel yapan Mehmet Çataltaş, elindeki çeşitli malzemeleri de gemi, helikopter, otomobil maketleri olarak tasarladı. Dikiş makinesi parçalarından tüfek, ütüden gemi, yangın tüpünden otomobil maketleri yapan Çataltaş, çalışmalarını işletmesinin bir bölümünde açtığı sanatevinde sergiliyor. Çalışmalar meraklıların da ilgisini çekiyor.

'GÖRENLER ŞAŞIRIYOR'

Tasarıma küçük yaşlarından beri meraklı olduğunu belirten Mehmet Çataltaş, "Biz küçükken oyuncaklarımızı kendimiz yapardık. Azimli olarak başladığım zaman her şeyin en iyisini en güzelini yapıyorum. Burada da elimize geçen veya çalışmalardan kalan hurda malzemeleri değerlendirmek istedim. Dikiş makinelerinden tüfek yaptım. Belki başkası ona 4 teker takar, otomobil yapar ama ben farklı şeyler çıkarmak istedim. Mesela bir ütünün altını gemiye benzettim ve onun üzerinde çalışarak tamamıyla bir gemiye çevirdim. Örneğin atık araç yangın tüpünden bir otomobil yapmayı düşündüm. Keserek ve işleyerek otomobile dönüştürdüm. Yaptıklarımı burada oluşturduğum bir bölümde sergiliyorum. Görenler çok şaşırıyorlar. Dışarıdan gelen vatandaşlar büyük ilgisini çekiyor. Gelip burada fotoğraf çektiriyorlar. Özellikle dışarıya koyduğum heykel, görenlerin ilgisini çekiyor. Onu 8 ay gibi bir sürede yaptım" dedi.