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        Nesli tükenme tehlikesindeki su samuru apartmana girdi

        SİVAS'ta bir apartmana giren nesli tehlike altındaki su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanarak, yeniden doğal yaşam ortamına salındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 10:56 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:00
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        Nesli tükenme tehlikesindeki su samuru apartmana girdi
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        SİVAS'ta bir apartmana giren nesli tehlike altındaki su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanarak, yeniden doğal yaşam ortamına salındı.

        Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 5 katlı Mehmet Akpınar Apartmanı'na nesli tehlike altında olan hayvanlar listesinde yer alan su samuru girdi. Apartman sakinleri tarafından fark edilen su samuru için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Apartmana gelen ekipler, 5'inci kattaki merdiven korkularının yanında fark edilen su samurunu uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Su samuru, ekipler tarafından Kızılırmak kenarına götürülerek yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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