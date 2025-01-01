AK Parti'li Güler: Ülkemizin duruşu dünya barışına büyük katkı sağlayacaktır

AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Abdullah Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu liderliğine, bu duruşuna ben şükranlarımı arz ediyorum. Onun liderliğinde inşallah ülkemiz dünya barışına, dünya barışının gelişmesine, ülkelerin güvenliğinin sağlanması noktasında ülkemizin duruşu, inşallah çok daha büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güler, "Ülkemiz adına Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aziz milletimizin ihtiyacı olan, beklentisi olan noktalarda daha nitelikli, daha gerçekçi, uygulanabilir, sürdürülebilir mahiyette kanunların çıkartılması noktasında büyük bir çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Tabi 2025 yılı aynı zamanda da bölgemizin, ülkemizin bulunduğu coğrafyada belli risklerin, belli çatışma alanlarının da devam ettiği görülüyor. Özellikle Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve Kuzey Afrika noktasında da inşallah ülkemiz büyük bir özveriyle, kararlılıkla dünya barışının teşviki noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleriyle önümüzdeki 2025 yılında da devam edecektir" dedi.

'DÜNYA BARIŞINA ÜLKEMİZİN DURUŞU BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Suriye'de yaşanan son gelişmeler hakkında da konuşan Güler, "Herkesin bir şekilde Suriye halklarına sırt çevirdiği veya bir şekilde onları Akdeniz'in derin sularında boğulmaya terk ettiği dönemlerde ülkemiz bir ensar anlayışıyla beraber, onları elindeki tüm imkanlarla beraber hiç yalnız bırakmadı. Onların bir gün mutlaka özgür ve huzura kavuşmuş bir Suriye hayali noktasında hep destekledi. Bu desteklediği o dönemlerde belki de herkesin karşı çıktığı, eleştirdiği bu duruşun insanlık adına, merhamet adına, ne kadar kıymetli olduğunu da görmüş olduk. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın bu liderliğine, bu duruşuna, ben şükranlarımı arz ediyorum. Onun liderliğinde inşallah ülkemiz dünya barışına, dünya barışının gelişmesine, ülkelerin güvenliğinin sağlanması noktasında bu davranışlar, ülkemizin bu duruşu, inşallah çok daha büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.