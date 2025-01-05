Sivas'ta kar yağışı

Kent genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Sivas’ta yeni yılın ilk kar yağışı kent merkezine düştü. Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üzeriyse karla kaplandı. Trafikteki sürücüler kar yağışıyla birlikte dikkatli ilerledi. Kent merkezindeki Aksu Parkı'nda ise kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

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