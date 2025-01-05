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        Sivas'ta kar yağışı

        –SİVAS'ta kar yağışı etkili olmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:07 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:10
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        Sivas'ta kar yağışı
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        –SİVAS’ta kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düştüğü Sivas’ta yeni yılın ilk kar yağışı kent merkezine düştü. Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üzeriyse karla kaplandı. Trafikteki sürücüler kar yağışıyla birlikte dikkatli ilerledi. Kent merkezindeki Aksu Parkı'nda ise kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

        Kent genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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