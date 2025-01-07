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        Sivas'ta yoğun sis

        SİVAS'ta sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:42 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:45
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        Sivas'ta yoğun sis
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        SİVAS'ta sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Sivas'ta sabah erken saatlerde sis etkili oldu. Kent merkezinde, sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü. Yoğun sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Kızılırmak Nehri üzerindeki tarihi Eğri Köprü de sisle kaplandı. Nehirde konaklayan balıkçıl kuşların da üzerine konduğu tarihi yapıda güzel görüntüler oluştu.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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