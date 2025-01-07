Sivas'ta yoğun sis

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü Sivas'ta sabah erken saatlerde sis etkili oldu. Kent merkezinde, sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü. Yoğun sis tabakası nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli seyretti. Kızılırmak Nehri üzerindeki tarihi Eğri Köprü de sisle kaplandı. Nehirde konaklayan balıkçıl kuşların da üzerine konduğu tarihi yapıda güzel görüntüler oluştu.

SİVAS'ta sabah saatlerinde kent merkezinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

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