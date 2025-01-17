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        Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

        SİVASSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:57 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:00
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        Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor
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        SİVASSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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