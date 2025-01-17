Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

SİVASSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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