Sivasspor-Kayserispor maçının ardından

SİVASSPOR Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Galip geldiğimiz için mutluyuz ama oyunun bazı bölümleri için çıkarmamız gereken dersler var" dedi. Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise, "Kazanmak için gelmiştik, talihsizlikler oldu. İkinci yarı kazanabilecek bir oyun sergiledik" diye konuştu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Çok mutluyuz galip geldiğimiz için, oyuncularıma sahada verdikleri emek, mücadele için çok teşekkür ediyorum. Oyunun iki bölümünü değerlendirmemiz lazım. İlk yarı 2-0'a kadar muhteşem bir başlangıç, tam istediğimiz şeyler oldu. Sonra rakip 10 kişi kaldı. O bölümde açıkçası 11'e 11 oynadığımızdan daha kötü oynadığımız bir dönem oldu. Bu bir bahane değil ama ister istemez Kayserispor'un da bulunduğu durum, 10 kişi kalmasına rağmen kaybedecekleri bir şey olmadığını düşünerek, hücum ve pas yapmaya çalıştılar. Biz de tam tersine o dönemde çok daha rahat topa sahip olup, o bir kişi fazlalığımızı daha net bir şekilde hissettirmemiz gerekiyordu. 3-0'ı bulduk, devre arasına girdik, oyuncularımızı uyardık. Bu işin şakası olmaz. Futbolda bugüne kadar olmuş şeyler. Kesinlikle aynı iştahla, aynı disiplinle mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Bulabildiğimiz kadar pozisyon, bulabildiğimiz kadar goller bulmamız gerekiyor dememize rağmen ikinci yarının ilk dakikasında yediğimiz gol gereksiz yere bizi telaşa soktu. O dönem rakibe topu verdik. Pozisyonlar yedik. Açıkçası ikinci yarının bazı bölümlerinden çok memnun olduğumu söyleyemem. Bizim tarafımızdan da değerlendirirsek, uzun süredir galip gelmeyen bir durumumuz vardı. Maçı herkes çok istiyordu. Maçın başlangıcında bunu rakibe hissettirdik. 46'ncı dakikada çok basit bir gol sonrası ister istemez rakibi oyuna dahil ettik. O dönemde topa daha çok sahip olup, organizasyonlara devam etmemiz gerekirken, sıkıntı yaşadık. Bunu uzun zamandır galip gelmeme durumuna bağlıyorum. Galip geldik, nasıl mağlubiyetlerden sonra ders çıkarıyorsak, bu maçtan da bazı bölümlerden ders çıkarmamız gerekiyor. Olumlu şeyleri tekrarlamak, sıkıntılı bölümünden de çıkaracağımız dersler var. Mutluyuz. Hepimizin üzerinde bir baskı oluşmuştu. Çok kritik bir maç. 6 puanlık bir maçtı. Burada puan kaybında çok daha sıkıntılı noktaya girebilirdik. Taraftarımız ilk dakikadan itibaren coşkulu destek verdi. Sıkıntılı süreçte bile takımına sahip çıktı. Bu maçın bugün mutluluğunu, sevincini yaşayacağız ama yarından itibaren Eyüpspor maçının hazırlıklarına başlayacağız.

'BİR YABANCI HAKKIMIZ VAR' Yeni transferleri Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu'nun performansından memnun olduğunu söyleyen Erdoğan, savunma anlamında transfer arayışlarının bulunmadığını söyledi. Bir yabancı kontenjan hakları bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Transfer konusunda zorlanıyoruz. Zorlanma nedenimiz de kaliteli ve bize katkı sağlayacak oyuncu açıkçası şu ana kadar çok net bir biçimde az bulduk. 4-5 alternatif oyuncu adayımız var, abartmayayım 500'e yakın oyuncu izlemişizdir. 500'den 5'e indirdik. Bize şu dönem yardımcı olabileceğine inandığımız oyuncular var, onlarla da kulübümüz görüşme halinde. Bu bir süreç çünkü oyuncuların sözleşmeleri devam ediyor, hepsi oynayan oyuncular. Biz buna da dikkat etmeye çalışıyoruz. Sözleşmeler devam ettiği için bunun da mali bir yükü var. Oyuncu almak için buraya almak istemiyoruz. Bize yardımcı olabilecek, takım kalitesini daha da yukarıya çıkartabilecek oyuncu arıyoruz. Transfer piyasası çok durgun, kulüplerin belirli bir harcama limitleri olduğu için. Aynı zamanda diğer kulüplerde kendilerine yardımcı olabilecek oyuncuları bulmakta zorlandığı için. Şu an acil bir şekilde ofansif anlamda kadromuzu genişletmek ve rekabete sokabilecek bir oyuncu arıyoruz. Transfer sürecinde ihtiyaç duyarsak, sakatlık olur veya iyi bir oyuncu düşerse diğer pozisyonları da değerlendiririz" diye konuştu. KALOĞLU: OYUNCULARIMLA GURUR DUYDUM Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise, "Öncelikle Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Bizim için üzücü bir karşılaşma oldu. Kazanmak için gelmiştik. İyi çalışmıştık. Ama maalesef bazı sakatlıklar, düzenimizi bozdu. Sorun değil. Bir şekilde karşılaşmaya çıktık. Erken bir gol yedik. Bunla ilgili bir alışkanlık oldu. Oyun düzenimiz bozuldu. Beklemediğimiz bir oyuncu kırmızı kart gördü. Bu da takımın dengesini bozan ikinci faktör oldu. Sonuçta ilk yarı böyle geçti. İkinci yarı tüm oyuncularımla gurur duydum. 3-0 geride bir kişi eksik olmamıza rağmen bir şeye inandırdılar. 10 kişi de olsa bu takım bugün kazanabilir, berabere kalabilir inancını gösterdiler. İkinci yarı başında golü bulduk. Sonrasında 4-5 net pozisyonumuz var. Maalesef değerlendiremedik. Maç 3-3, 4-3'e gelebilirdi. Gol ararken, Sivasspor kaleye gelemezken dönen toplarla goller oldu. İkinci yarı oyuncularımız mücadele ve konsantrasyonundan gurur duydum" dedi.