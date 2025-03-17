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        Nefes borusuna zeytin kaçan hasta yakınını 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı

        SİVAS Numune Hastanesi'nde yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım (31) nefes borusuna zeytin kaçan hasta yakını Akın Kaya'yı (45) Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:11 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:15
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        Nefes borusuna zeytin kaçan hasta yakınını 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
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        SİVAS Numune Hastanesi'nde yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım (31) nefes borusuna zeytin kaçan hasta yakını Akın Kaya'yı (45) Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Sivas Numune Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'nde sahur vaktinde hasta yakını Akın Kaya'nın yediği zeytin nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta zorlanarak koridora çıkan hasta yakınının durumunu fark eden yemekhane personeli Mücahit Yıldırım, hemen Heimlich manevrası yaparak Kaya'nın boğazına kaçan zeytinin çıkmasını sağladı. Diğer yemekhane görevlisi Cemil Karabey (34) da Kaya'nın rahat nefes almasına yardımcı oldu. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        'REFAKATÇİNİN BOĞULMASINI ÖNLEDİK'

        Hastane Başhekimi Mehmet Fidan, Mücahit Yıldırım ile Cemil Karabey’e teşekkür belgesi verdi.

        Başhekim Fidan, "Hastalara yemek dağıtırken bir hasta yakını kendini koridora atarak boğulduğunu işaret edip arkadaşların yanına yaklaşıyor. Arkadaşlarımız da Heimlich manevrasıyla hasta yakınını boğulmaktan kurtarıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Burada ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz" dedi.

        Mücahit Yıldırım ise "O gece refakatçinin ani bir şekilde kendini koridora attığını gördük. Daha sonra Heimlich manevrasını yaparak refakatçinin boğulmasını önledik. Nefes borusuna kaçan zeytini hızlı bir şekilde müdahale ederek boğazından çıkmasına yardımcı olduk. Kendisine eşlik ettik ve sağlığının iyi olduğuna emin olduk" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

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