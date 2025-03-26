Baraj göletinde toplu balık ölümleri

SİVAS'ın Kangal ilçesine bağlı Deligazili köyü yakınlarındaki Deligazili Baraj Göleti'nde toplu balık ölümleri görüldü.

Kangal ilçe merkezine 9 kilometre mesafedeki Deligazili köyü yakınlarında yer alan, tarımsal sulama amaçlı yapılan ancak zamanla vasfını yitiren baraj göletinde su seviyesi düştü. Kuraklık belirtisi gösteren gölette binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Deligazili köyü sakinleri tarafından fark edilen balık ölümleri ilgili birimlere bildirildi. Bunun üzerine köye gelen İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, gölet çevresinde inceleme yaptı. İncelemede, göletin ön kısmında binlerce balık ölüsü bulundu. Çeşitli büyüklüklerdeki balıkların bir kısmının kıyıya vurduğu, bir kısmının da su içinde kaldığı tespit edildi.

OKSİJEN AZLIĞI ŞÜPHESİ

Kokmaya başlayan balıklar ekiplerinin incelemesinin ardından çevreye zarar vermemesi için iş makinesi ile çukur kazılarak toprağa gömüldü. Balıkların su seviyesindeki düşüş ve oksijen yetersizliği nedeni ile öldüğü değerlendiriliyor. Balıkların ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.