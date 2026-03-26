Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Haberleri

        Sivas Devlet Tiyatrosu "Berlin Berlin" adlı oyunu sahneleyecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu, "Berlin Berlin (Duvarın Gölgesinde Bir Komedi)" oyununu tiyatroseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 09:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransız yazarlar Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras tarafından kaleme alınan, Ebru Kara tarafından Türkçeye çevrilen oyunun yönetmenliğini Tayfun Güneyer üstleniyor.

        Oyunda, İnanç Keteci, Kardelen Göktaş, Abdulsamet Sünbül, Elif Yalçın, Serkan Yanar, Burak Fındıkcı, Samet Evsen, Belgin Ünlü, İsmail Tütüncü, Furkan Burak Işıkdemir, Emin Köksal Taşçioğlu ve Semiha Gürlevük rol alıyor.

        Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 28 Mart Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da seyirciyle buluşacak.

        Soğuk Savaş yıllarının en son döneminde, Berlin Duvarı'nın Doğu Almanya tarafının gölgesinde geçen, komik talihsizliklerle dolu bir kaçış hikayesini anlatan oyunun konusu şöyle:

        "Emma ve Ludwig, Berlin'in doğu tarafında yaşayan yeni evli ve idealist genç bir çifttir. Doğu Almanya'nın baskıcı düzeninden bıkmış olan kahramanlarımız, batı tarafına geçerek hayatlarını özgürce yaşamanın hayalini kurmaktadır. Emma, Berlin Duvarı'nın dibindeki bir evde yaşayan yaşlı ve yatalak hasta bir kadına bakmak için işe girer. Ama asıl plan, evin salonundaki gizli kapıyı bulup, evin altındaki gizli mahzene inmek ve Berlin Duvarı'nın altından geçen gizli tünelleri kullanarak Batı Berlin'e kaçmaktır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
