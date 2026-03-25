Sivas'ta meslektaşları gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerle yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş, vefatının 17. yılında meslektaşları tarafından kabri başında anıldı.



Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrinde dua eden meslektaşları, mezara karanfil bıraktı.



Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, burada yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu, İsmail Güneş ve beraberindekileri anmak için toplandıklarını söyledi.



Karahan, helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere beraberindekilere Allah'tan rahmet diledi.

