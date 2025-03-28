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        Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

        SİVAS'ınSuşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 03:37 Güncelleme: 28.03.2025 - 03:40
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        Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı
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        SİVAS'ınSuşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçaağıl Köyü yakınlarında meydana geldi. Reşat Poyraz yönetimindeki 75 AAK 924 plakalı yolcu otobüsü ile Senel Sercan idaresindeki 34 MJE 194 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sercan ile yanındaki kişi ve otobüs şoförü Poyraz birlikte otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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