Sivas'ta yüksek gerilim hattı koptu; karayolu ulaşıma kapandı

İlçe merkezi girişi yakınlarından geçen yüksek gerilim hattı henüz bilinmeyen nedenle koptu. Yola düşen kablolar nedeniyle D-100 yolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, sürücüleri kablolara yaklaştırmadı. Amasya- Erzincan istikameti ile karşı yönde yolun kapalı olması nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Vatandaşlar araçlarından inerek uzun süre kabloların kaldırılmasını bekledi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kablolar yoldan kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.