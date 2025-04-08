Otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü tarih öğretmeni hayatını kaybetti (2)

Sivas’ta otomobilin çarptığı Tarih Öğretmeni Şenel Yılmaz'ın hayatını kaybetti kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yılmaz'ın caddede bisikletiyle seyir halinde olduğu ve otomobilin hızla gelerek çarptığı görüldü.

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