Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

SİVASSPOR, pazar günü kendi sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 31'nci hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması ve dar alan oyun oynayan Kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise dinamik koşu ve yarım saha çift kale idmanı tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Fenerbahçe 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.