Sivasspor- Fenerbahçe: 1-3

STAT:4 Eylül

HAKEMLER: Yasin Kol, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Bekir (Dk.89 Poungouras), Tolga, Moutoussamy (Dk.83 Simic), Charisis (Dk.58 Rodrigues), Efkan, Manaj

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert, Tadic (Dk.90+3 İsmail), Fred, Szymanski (Dk.90+3 İrfan Can Kahveci), Maximin (Dk. 81 Oğuz), Talisca (Dk.89 Djiku), Dzeko (Dk.81 En-Nesyri)

GOLLER: Dk.57 Efkan (Sivasspor) - Dk.42 Talisca, Dk.47-90 Tadic (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk.85 Radakovic (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Charisis, Murat Paluli (Sivasspor) - Mert Müldür, Osayi Samuel (Fenerbahçe)

SÜPER Lig'in 31'inci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'un Talisca ve Tadic'in 2 golü ile 3-1 kazanarak, zirve takibini sürdürdü. Puanını 71 yapan Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 3'e indirdi. Haftayı puansız kapatan Sivasspor 31 puanla tehlike bölgesinde kaldı.

5'inci dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Uğur Çiftçi kullandı. Ceza alanında ön direkte boş kalan Manaj'ın kafa vuruşunda Livakovic köşeden mutlak tehlikeyi önledi, savunma topu uzaklaştırdı.

15'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Tadic rakibinden sıyrılıp sağ ayağı ile ortaladı, Talisca'nın kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal üstten kornere çeldi. 21'inci dakikada Fred'in ceza alanına gönderdiği topa Sivasspor savunmasında Camara'nın ters kafa vuruşunda top yandan kornere çıktı. 29'uncu dakikada sağ kanattan rakiplerinden sıyrılan Bekir topla hareketlendi, ceza alanı önünden şutunu kaleci Livakovic çeldi, savunmanın uzaklaştırmak istediği topu alan Murat'ın yerden şutunda yine Livakovic köşeye giden topu kontrol ederek yine gole izin vermedi. 42'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza alanı dışında müdahale ile Talisca yerde kalınca hakem serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Talisca'nın sol ayağı ile vuruşunda barajı geçen top köşeden filelerle buluştu: 1-0. 47'nci dakikada Fenerbahçe 2'nci golü buldu. Sol kanattan Fred'in pasıyla ceza alanına giren Maximin'in pasında Szymanski çaprazdan vurdu, kaleciden seken topu Dzeko, ortaya çevirdi, Tadic topu boş kaleye gönderdi: 2-0. 48'inci dakikada Maximin'in ara pasında Murat Paluli araya girmek istedi, boşta kalan topa müsait durumda Dzeko gelişine sol ayağı ile vurdu, top üstten auta gitti.

57'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Efkan Bekiroğlu, ceza alanına yaklaşıp uzak mesafeden nefis vurdu, Livakovic'i aşan top filelerle buluştu: 1-2. 64'inci dakikada sol kanattan hareketlenen Maximin, ceza alanı dışındaki Dzeko'yu topla buluşturdu. Onun şutunu kaleci Ali Şaşal kontrol etti. 66'ncı dakikada soldan Tadic'in pasıyla ceza alanı önüne doğru hareketlenen Maximin, sağ ayağıyla kaleye şut denedi, top üstten az farkla dışarı gitti. 73'üncü dakikada Talisca, Szymanski, Dzeko paslaşmasında son olarak Dzeko ceza alanı dışından sol ayağı ile vurdu, top üstten dışarı gitti. 80'inci dakikada Manaj'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Efkan kullandı, kaleye yönelen topu Livakovic kornere çeldi. 81'inci dakikada Tolga'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Manaj'ın gelişine vuruşunda top direk dibinden auta gitti. 85'inci dakikada Szymanski'nin ara pasında En-Nesyri hareketlendi. Ceza alanına girmek isterken arkadan Radakovic'in çekmesiyle yerde kaldı. Hakem, son adam değerlendirmesiyle Radakovic'e doğrudan kırmızı kartını gösterdi. Sivasspor sahada 10 kişi kaldı. Pozisyonun devamında ceza alanı çizgisine yakın noktadan serbest vuruşu Talisca kullandı, kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.