Yeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarptığı kazada öldü

Kaza, sabah saatlerinde, Sivas-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Yeni aldığı 07 CBS 044 plakalı motosikletiyle arkadaşlarıyla Sivas’tan, Antalya’ya gitmek üzere yola çıkan Ahmet Demir, kontrolü kaybetti, Motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Demir, ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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