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        Yeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarptığı kazada öldü

        SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, yeni aldığı motosikletle bariyere çarpan Ahmet Demir (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:00 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:05
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        Yeni aldığı motosikletiyle bariyerlere çarptığı kazada öldü
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        SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, yeni aldığı motosikletle bariyere çarpan Ahmet Demir (35), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde, Sivas-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Yeni aldığı 07 CBS 044 plakalı motosikletiyle arkadaşlarıyla Sivas’tan, Antalya’ya gitmek üzere yola çıkan Ahmet Demir, kontrolü kaybetti, Motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Demir, ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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