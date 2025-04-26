Sivasspor - Antalyaspor: 2-0

STAT:4 Eylül

HAKEMLER: Burak Pakkan, Furkan Ürün, Murat Altan

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, (Dk.90+1 Emirhan), Bekir (Dk.57 Koita), Moutoussamy, Charisis, Rodrigues (Dk.79 Simic), Efkan (Dk.79 Tolga), Manaj (Dk.90+1 Emrah)

ANTALYASPOR: Piric, Mert (Dk.38 Bünyamin), Veysel, Thalisson, Güray (Dk.86 Abdurrahim), Van de Streek, Soner (Dk.68 Djenepo), Kaluzinski, Samudio (Dk.68 Milosevic), Safuri (Dk.68 Gaich), Larsson

GOLLER: Dk.62 Radakovic, Dk.75 Manaj (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Rodrigues, Ziya (yedek kulübesi), Manaj, Tolga(Sivasspor)- Güray, Kaluzinski, Gaich (Antalyaspor)

SİVASSPOR Süper Lig'in 33'üncü hafta maçında kendi sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Puanını 34'e yükselten Sivasspor ligde kalma mücadelesinde moral kazandı.

18'inci dakikada sol kanatta Murat'tan topu kapan Samudio'nun ceza alanı dışı çaprazdan sert şutunu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.

28'inci dakikada solda topla buluşan Rodrigues içe doğru kat etti. Ceza alanına yaklaşıp yerden vuruşunda top kale direğine de çarparak dışarı çıktı.

29'uncu dakikada orta alanda Charisis'in pasında topu alan Manaj, ceza alanı dışından yerden şutunu çekti, top yandan auta gitti.

44'üncü dakikada Sivasspor golü buldu. Sol kanattan Uğur'un ortaladığı topu Radakovic kafayla arkaya sektirdi. Bekir ceza alanında yerden vurdu, kaleciden seken ve boşta kalan topu Rodrigues tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak VAR hakeminin uyarısı ile pozisyonu inceledikten sonra gol öncesinde ofsayt olduğu kararı vererek golü iptal etti Sivasspor kulübesi pozisyona uzun süre itiraz etti.

54'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Efkan uzaktan kaleyi denedi, top az farkla auta gitti.

56'ncı dakikada Bekir'in pasıyla soldan ceza alanına giren Manaj sol ayağıyla sert vurdu, kaleci üzerine gelen topu kornere çeldi.

62'nci dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu Efkan kullandı. Efkan'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Radakovic kafa vuruşunda topu filelere gönderdi: 1-0.

75'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues rakibinden sıyrılıp ceza alanını girdi, çaprazdan vuruşunu kaleci Piric çeldi, dönen topu Manaj tamamladı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma 2-0 sona erdi.