Sivas Kongresi ruhunu yansıtan anıtın çevresi yenileniyor

SİVAS'ta 60 yıl önce halktan toplanan yardım paralarının da eklenmesiyle inşa edilen ve kentin simge noktalarından biri olan 'Sivas Kongresi ve Atatürk Anıtı'nın kırılan ve bozulan çevresi için yenileme çalışması başlatıldı.

Sivas'ta 60 yıl önce halktan toplanan yardım paralarının da eklenmesiyle inşa edilen 'Sivas Kongresi ve Atatürk Anıtı'nda yenileme çalışmaları başlıyor. Sivas Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde kentteki bir taş ocağından alınan turuncu renkteki taşlardan inşa edilen ve Sivas Kongresi ruhunun taşlara yansıtıldığı anıtın kırılan ve bozulan çevresi yeniden düzenlenecek. Demirören Haber Ajansı'nın