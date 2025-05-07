Liseli Elif'e akran zorbalığı kamerada: Şiddet uygulayan 7 öğrenci okuldan uzaklaştırıldı

SİVAS’ta lise öğrencisi Elif T.Ç. (15), aynı lisede eğitim gören akranı kız çocukları tarafından darbedildi. Akran zorbalığı cep telefonu ile kaydedip, sosyal medyada yayınlayan öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı. Yaşanan bu olay ise verilerin tepkisine neden oldu

Olay, 21 Nisan'da kent merkezinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde yaşandı. Lisede 9’uncu sınıfta eğitim gören Elif T.Ç., aynı okulda farklı sınıflarda eğitim gören 7 kız öğrenci tarafından sınıfın ortasında darbedildi. Elif’i darbedip şiddet uygulayan 3 öğrenci bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı. Görüntülerde yerlerde sürüklenen Elif T.Ç., 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldı. Darbeden kız öğrencilerden biri Elif’i başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen Elif T.Ç.’ye zaman zaman da tekme atıldığı görüldü.

Okuldan akranlarından şiddet gören Elif T.Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Elif’in ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir Elif T.Ç.’ye akran zorbalığı yaptığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Okulun bazı öğrenci velilerinin, uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yeniden okula dönmemesi için okul yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi.