Sivasspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de kritik maçta kendi sahasında Bodrum FK ile berabere kalarak ligde kalma ümitlerini azaltan Sivasspor, ligin 36'ncı haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bodrum FK maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar bugün gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalara başladı.

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