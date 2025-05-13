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        Sivasspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

        SİVASSPOR, pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 14:07 Güncelleme: 13.05.2025 - 14:10
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        Sivasspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
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        SİVASSPOR, pazar günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Süper Lig'de kritik maçta kendi sahasında Bodrum FK ile berabere kalarak ligde kalma ümitlerini azaltan Sivasspor, ligin 36'ncı haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bodrum FK maçının ardından bir gün izin yapan kırmızı-beyazlılar bugün gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalara başladı.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, yarım sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Samsunspor ile Sivasspor 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

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