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        Keneden yaşamını yitirdi

        SİVAS'ta vücuduna kene yapışması sonucu rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Uğur Uymaz (30) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:08 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:10
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        Keneden yaşamını yitirdi
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        SİVAS'ta vücuduna kene yapışması sonucu rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Uğur Uymaz (30) hayatını kaybetti.

        Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Uğur Uymaz'ın vücuduna 4 gün önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uymaz, yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Uymaz, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Uymaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bekar olan Uymaz'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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