Düştüğü kuyudan kendisini kurtaran itfaiye personeline sarılıp ağladı

SİVAS'ta düştüğü yaklaşık 5 metrelik su kuyusunda mahsur kalan işitme engelli Adem Akar, itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Akar, kuyudan kendisini çıkaran itfaiye personeline sarılıp, ağladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi 5'inci Sokak'ta meydana geldi. İşitme engelli Adem Akar, dikkatsizlik sonucu bölgedeki 5 metrelik bir su kuyusuna düştü. Durumu fark eden çevredekiler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, Akar'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Merdiven kullanarak kuyuya inen ekipler, Akar'ı sıkıştığı yerden kurtardı. Adem Akar'ın kurtarılmasının ardından itfaiye personeline sarılıp ağladı. Akar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.